2019-05-13T06:43:12+03:00
Общество

Социологи выяснили, насколько томичам важно общественное мнение

35% опрошенных дали однозначный ответ
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: Fotostrana.ru - развлекательная социальная сетьФото: Fotostrana.ru - развлекательная социальная сетьФото: из открытых источников
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Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 томичей и выяснили, считаются ли они с мнением окружающих.

Для 35% опрошенных мнение окружающих очень важно:

- Невозможно жить в социуме и быть свободным от этого социума. Мнение других людей заложено везде - в Вашей одежде, причёске, блюдах домашней кухни и так далее, - поделилась комментарием Светлана.

31% предпочитают всегда выслушать мнение окружающих, но не всегда оно для них важно:

- Смотря по какому поводу мысль. Если о работе, книгах, фильмах или путешествиях, то могу послушать просто как точку зрения. Ну а если обо мне, моих идеалах, то меня волнует мнение только дорогих и близких людей, - объяснила свое решение Анастасия

- К мнению окружающих нужно относиться как к погоде: учитывать и иметь в виду. Действовать нужно исходя из личных интересов. Редко оценка снаружи реально имеет толк, - комментирует Сергей.

С ним солидарны 14% участников опроса.

Оставшиеся придерживаются принципа, что мнение окружающих не важно вовсе, и в учет его принимать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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