Движение на АРЗовском кольце в Томске ограничат из-за ремонта

12 Май 21:22 2019-05-12T21:27:17+03:00

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По инициативе администрации Томска в районе транспортного кольца на АРЗе будет проведен ремонт тепловых сетей, проходящих под дорожным покрытием. Замена асфальта на проезжей части в перспективе тоже предстоит. В связи с такими масштабными ремонтными мероприятиями томичей ждет временное ограничение движения на пересечении улицы Смирнова и проспекта Мира.

Ограничено продлится с 13 до 16 мая. По информации пресс-службы компании «ТомскРТС», коммунальщики заменят 120 метров старых теплосетей. Из-за ремонта жителей шести домов на ул. Смирнова ждет еще одно неудобство: в понедельник с 2 до 6 часов дня в их квартирах не будет горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU