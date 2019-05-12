2019-05-12T21:27:17+03:00
Недвижимость

Движение на АРЗовском кольце в Томске ограничат из-за ремонта

Ограничение продлится с 13 до 16 мая
Татьяна Щукина
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Замена труб под дорогами всегда чревата особыми неудобствами для горожанЗамена труб под дорогами всегда чревата особыми неудобствами для горожанФото: Архив "КП"
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По инициативе администрации Томска в районе транспортного кольца на АРЗе будет проведен ремонт тепловых сетей, проходящих под дорожным покрытием. Замена асфальта на проезжей части в перспективе тоже предстоит. В связи с такими масштабными ремонтными мероприятиями томичей ждет временное ограничение движения на пересечении улицы Смирнова и проспекта Мира.

Ограничено продлится с 13 до 16 мая. По информации пресс-службы компании «ТомскРТС», коммунальщики заменят 120 метров старых теплосетей. Из-за ремонта жителей шести домов на ул. Смирнова ждет еще одно неудобство: в понедельник с 2 до 6 часов дня в их квартирах не будет горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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