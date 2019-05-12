Томск простится с умершим актером Владимиром Тарасовым в понедельник

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-12T09:13:56+03:00

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Томский театр драмы сообщил о смерти своего актера Владимира Тарасова, который скончался в возрасте 62 лет. Будучи уроженцем Кузбасса, в Томске он переехал в 1981 году после Новосибирского театрального училища. Сначала играл в ТЮЗе, где был занят в спектаклях «Трудно быть богом», «Вишневый сад» и других. 17 лет назад актер перешел в труппу драмтеатра. Томскими зрителями он был знаком и любим по ролям Гибнера в комедии «РевюZERO» по Гоголю, бессловесного Тела в комедии «Он, она, окно, покойник», Джо Келлера в драме Миллера «Все мои сыновья».

«Каждая роль была сделана с полной отдачей. Он создавал образы реальных, живых людей, не ходульные, а наделенные человеческими качествами и недостатками, и обаянием», - вспоминают о нем коллеги, подчеркивая, что Тарасов и жизни был хорошим человеком и другом – доброжелательным, бескорыстный, всегда умеющим поддержать в трудную минуту.

Прощание с актером пройдет в понедельник, 13 мая, с 12:00 до 13:00 в Театре драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU