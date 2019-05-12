2019-05-12T09:17:22+03:00
Происшествия

З8-летнему томичу грозит срок за кражу обогревателя

В Томском районе задержан подозреваемый в краже имущества
Татьяна Щукина
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Мужчина испортил майские праздники и себе, и соседуМужчина испортил майские праздники и себе, и соседуФото: Архив "КП"
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Житель томского поселка неудачно начал уголовную карьеру, забравшись в дом своего односельчанина. Преступление было совершено в поселке Мирный Томского района.

«По предварительным данным, мужчина, незаконно проник в помещение веранды дома, расположенное по улице Новой поселка Мирный Томского района и совершил хищение системного блока и обогревателя на общую сумму 9000 рублей», - сообщила пресс-служба областного УМВД.

В ведомстве уточнили, что незадачливого грабителя полицейские задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемому 38 лет, он является местным жителем и ранее не был судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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