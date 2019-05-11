Раздача бездомных кошек пройдет 12 мая в Томске в ТЦ «Город»

СЕГОДНЯ 07:15 2019-05-11T07:15:19+03:00

Желающие также могут внести средства на помощь животным путем покупок вещей на гаражной распродаже

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В воскресенье в Томске состоится очередная раздача котов и кошек из пункта передержки животных. Мероприятие начнется 12 мая в 12:00 и продлится до 18:00 в торговом центре «Город» по адресу ул. Герцена, 61/1. Всех, кто хочет выбрать себе питомца, организаторы просят принести с собой паспорт для заключения договора.

«Животные прошли карантин, необходимые обработки, вакцинацию и стерилизацию», — заверяют зоозащитники.

Томичи, желающие вместо приобретения бездомных кошек помочь в их содержании, могут принести в качестве пожертвований корма, подстилки и прочие вещи, нужные для содержания животных. Кроме того, приветствуется приобретение товаров на благотворительной ярмарке.

ИСТОЧНИК KP.RU