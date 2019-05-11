«Плавучая поликлиника» отправится на томский север в воскресенье

СЕГОДНЯ 06:01 2019-05-11T06:01:30+03:00

Доктора будут работать в отдаленных селах региона до конца июня

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В воскресенье, 12 мая, с речного вокзала Томска в традиционную экспедицию по северным районам области отправится «Плавучая поликлиника». До 30 июня врачи намерены посетить 33 населенных пункта в Молчановском, Парабельском, Каргасокском и Александровском районах и обследовать около 6 тысяч человек. Жители отдаленных населенных пунктов смогут бесплатно пройти необходимое обследование на современном медицинском оборудовании.

Как пояснили в департаменте здравоохранения Томской области, в 19-й рейс отправится бригада высококвалифицированных врачей — кардиолог, эндокринолог, онколог, невролог, гастроэнтеролог, отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, хирург, педиатр, а также врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики.

Старт экспедиции дадут заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев, начальник облздрава Александр Холопов, заместитель генерального директора «Востокгазпрома» Галина Козырева и депутат Госудумы России Татьяна Соломатина.

ИСТОЧНИК KP.RU