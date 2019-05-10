Томские рыбаки наловили карасей на 5 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-10T10:54:24+03:00

Мужчины ловили икряную рыбу в период действия нерестового запрета. Фото: УМВД по ТО

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Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении рыбаков, попавшихся «на горячем» на реке Иштахта Кривошеинского района. Два мужчины решили провести майские праздники с пользой для себя и отправились на лодке за добычей водных биоресурсов. Улов оказался хорошим, однако результатом труда любителей рыбалки стало задержание их с поличным стражами порядка.

«По предварительным даны, двое мужчин, находясь на реке Иштахта, используя резиновую лодку, произвели незаконную добычу рыб вида: щука, плотва, лещ, окунь, язь, карась в количестве 46 экземпляров. Причиненный ущерб составил около 45,5 тысяч рублей», - отметила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве уточнили, что рыбаки подозреваются в преступлении, предусмотренном статьей «Незаконная добыча водных биоресурсов». Максимальное наказание за данное нарушение закона – срок до 5 лет лишения свободы.

Отметим, что в настоящее время на водоемах России действует нерестовый запрет, в течение которого добыча рыбы запрещена

ИСТОЧНИК KP.RU