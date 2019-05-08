УК заплатит 300 тысяч рублей штрафа за смерть томички, на которую упала глыба

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-08T11:10:10+03:00

В результате ЧП пенсионерка погибла, а девочка получила травмы. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Госжилнадзор завершил расследование дела после трагедии на Ленина, 202. Напомним, что глыба снега упала на пожилую женщину с ребенком. В результате пенсионерка погибла, а девочка получила травмы.

По решению управляющая компания «Стройсоюз» заплатит штраф — 300 тысяч рублей.

Как отметил заместитель начальника департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Чингис Цыренжапов, это самое строгое наказание в рамках административных дел, которые рассматривает Госжилнадзор.

Ранее специалисты департамента заявляли, что намерены лишить компанию «Стройсоюз» лицензии. Сейчас готовятся документы в суд. Расследование уголовного дела по факту гибели томички продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU