2019-05-08T11:10:10+03:00
Происшествия

УК заплатит 300 тысяч рублей штрафа за смерть томички, на которую упала глыба

Компанию могут лишить лицензии
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В результате ЧП пенсионерка погибла, а девочка получила травмы.В результате ЧП пенсионерка погибла, а девочка получила травмы.Фото: из открытых источников
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Госжилнадзор завершил расследование дела после трагедии на Ленина, 202. Напомним, что глыба снега упала на пожилую женщину с ребенком. В результате пенсионерка погибла, а девочка получила травмы.

По решению управляющая компания «Стройсоюз» заплатит штраф — 300 тысяч рублей.

Как отметил заместитель начальника департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Чингис Цыренжапов, это самое строгое наказание в рамках административных дел, которые рассматривает Госжилнадзор.

Ранее специалисты департамента заявляли, что намерены лишить компанию «Стройсоюз» лицензии. Сейчас готовятся документы в суд. Расследование уголовного дела по факту гибели томички продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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