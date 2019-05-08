УК заплатит 300 тысяч рублей штрафа за смерть томички, на которую упала глыба
Госжилнадзор завершил расследование дела после трагедии на Ленина, 202. Напомним, что глыба снега упала на пожилую женщину с ребенком. В результате пенсионерка погибла, а девочка получила травмы.
По решению управляющая компания «Стройсоюз» заплатит штраф — 300 тысяч рублей.
Как отметил заместитель начальника департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Чингис Цыренжапов, это самое строгое наказание в рамках административных дел, которые рассматривает Госжилнадзор.
Ранее специалисты департамента заявляли, что намерены лишить компанию «Стройсоюз» лицензии. Сейчас готовятся документы в суд. Расследование уголовного дела по факту гибели томички продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU