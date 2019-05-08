2019-05-08T08:50:51+03:00
Конкурсы и тесты

Томичи могут выиграть поездку в Москву с «Комсомолкой»

Три дня с полным погружением в профессию!
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Все дороги ведут в "Комсомолку"!Все дороги ведут в "Комсомолку"!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Издательский дом «Комсомольская правда» проводит конкурс для своих подписчиков.

Главный приз — поездка в Москву, где на три дня можно стать частью любимого издательства и увидеть, как «рождаются» новости: от первой утренней планерки до последних правок перед отправкой готового номера в типографию.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оформить подписку на любой издание «КП» на второе полугодие 2019, придумать оригинальное окончание фразы «Я читаю «Комсомолку», потому что...», отправить копию подписного купона и скрестить пальцы на удачу. Подробная информация здесь. Условия участия тут!

ИСТОЧНИК KP.RU

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