Томичи могут выиграть поездку в Москву с «Комсомолкой»
Три дня с полным погружением в профессию!
Все дороги ведут в "Комсомолку"!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Издательский дом «Комсомольская правда» проводит конкурс для своих подписчиков.
Главный приз — поездка в Москву, где на три дня можно стать частью любимого издательства и увидеть, как «рождаются» новости: от первой утренней планерки до последних правок перед отправкой готового номера в типографию.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оформить подписку на любой издание «КП» на второе полугодие 2019, придумать оригинальное окончание фразы «Я читаю «Комсомолку», потому что...», отправить копию подписного купона и скрестить пальцы на удачу. Подробная информация здесь. Условия участия тут!
ИСТОЧНИК KP.RU