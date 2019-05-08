Дорогие ветераны, труженики тыла, томичи!

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-08T08:12:37+03:00

Пусть у нас всегда будет мирное небо над головой! Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Этот праздник со слезами на глазах каждый год вызывает большую радость, воспоминания и гордость за свою страну.

Наша газета «Комсомольская правда–Томск» постаралась увековечить рассказы жителей Томской в патриотическом проекте Летопись Победы.

9 мая — один из самых важных дней в истории. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни сорок пятого. Пусть мир будет крепким, отношения между странами добрососедскими, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть у нас всегда будет мирное небо над головой. С Великим праздником, с Днем Победы!

ИСТОЧНИК KP.RU