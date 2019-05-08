2019-05-08T07:46:54+03:00
Общество

Томичи смогут попробовать солдатскую кашу и спеть песни военных лет

Сегодня на площади перед БКЗ начнутся праздничные мероприятия ко Дню победы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Полевая каша - самое популярное блюдо на 9 МаяПолевая каша - самое популярное блюдо на 9 МаяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Все желающие с 16:00 смогут отведать солдатскую кашу со специальной установки, которая будет работать на площадке перед государственной филармонией (пл. Ленина, 12-а), а в фойе БКЗ вместе со студентами губернаторского колледжа социально-культурных инноваций и технологий исполнить песни военных лет.

В концертном зале в сопровождении Томского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера и художественного руководителя Михаила Грановского выступят народная артистка России Людмила Травкина, солист Новосибирского оперного театра Гурий Гурьев, Татьяна Стукалова, Евгений Штеймиллер, Рита Рыжова и Виктор Дитенбир. На сцену также выйдет хоровая студия «Глория» (художественный руководитель — заслуженный работник культуры РФ Элеонора Варенцова).

На концерте прозвучат песни «Довоенный вальс», «Священная война», «Эх, дороги», «Безымянная высота», «Катюша», «Последний бой», «Темная ночь», «День Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичи могут выиграть поездку в Москву с «Комсомолкой»
Дорогие ветераны, труженики тыла, томичи!
В Томске пройдет велопарад
Мужчина сгорел в Гостиничном городке на севере Томской области
Синоптики сообщили о погоде на 9 мая в Томске
В Томске появилась новая скульптура: свинки с поросятами
Возбуждено второе уголовное дело по аварии на главной насосной станции Томска
«Томскводоканал» продолжит асфальтировать дороги в майские праздники
Томские росгвардейцы раздали горожанам Георгиевские ленточки
Более 700 томичей уже обратились в медучреждения с укусом клеща
В Томске пропали мама с младенцем
Ночная трагедия: спасатели нашли в Томи тело утонувшего мужчины
В День Победы пройдет колонна томских медиков
16-летний подросток из Томска может сесть на 20 лет в тюрьму
Улицу Татарскую в Томске перекроют на два дня
Финансовый университет: В Томске живут самые довольные люди
Томичи создали ПО полностью независимое от Windows
В Томске открыли «Мурашов Центр»
Как будут работать медучреждения Томска в период празднования Дня Победы
Тепло до +21 градуса ожидается в понедельник в Томске
В Томске новый челлендж в Инстаграм
Какие территории Томска обработаны от клещей?
Томские пожарные спасли двух бездомных, едва не сгоревших к теплоузле
Под Томском поймали лесоруба, спилившего более, чем на полмиллиона рублей
Сегодня в Томской области введен противопожарный режим
Пьяный томич устроил ДТП, удирая от разъяренной супруги
В Томске из-за урагана у многоквартирника сорвало крышу