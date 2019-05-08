Томичи смогут попробовать солдатскую кашу и спеть песни военных лет

СЕГОДНЯ 07:42 2019-05-08T07:46:54+03:00

Сегодня на площади перед БКЗ начнутся праздничные мероприятия ко Дню победы

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Все желающие с 16:00 смогут отведать солдатскую кашу со специальной установки, которая будет работать на площадке перед государственной филармонией (пл. Ленина, 12-а), а в фойе БКЗ вместе со студентами губернаторского колледжа социально-культурных инноваций и технологий исполнить песни военных лет.

В концертном зале в сопровождении Томского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера и художественного руководителя Михаила Грановского выступят народная артистка России Людмила Травкина, солист Новосибирского оперного театра Гурий Гурьев, Татьяна Стукалова, Евгений Штеймиллер, Рита Рыжова и Виктор Дитенбир. На сцену также выйдет хоровая студия «Глория» (художественный руководитель — заслуженный работник культуры РФ Элеонора Варенцова).

На концерте прозвучат песни «Довоенный вальс», «Священная война», «Эх, дороги», «Безымянная высота», «Катюша», «Последний бой», «Темная ночь», «День Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU