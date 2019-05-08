Мужчина сгорел в Гостиничном городке на севере Томской области

СЕГОДНЯ 06:14 2019-05-08T06:14:28+03:00

Спасатели прибыли на место ЧП за три минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В городе Стрежевом Томской области 7.мая около шести часов вечера произошел пожар в 3-м Гостиничном городке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь вспыхнул в квартире на 4-м этаже 5-этажного 6-подъездного кирпичного дома.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного диспетчера в 17:57 по местному времени. Уже через три минуты спасатели были на месте происшествия. Спустя 14 минут огонь был потушен. Во время пожара погиб мужчина 1952 года рождения (он скончался в карете

скорой помощи). Получила отравление продуктами горения женщина 1952 года рождения, находящаяся с ним в той же квартире. Ее доставили в центральную городскую больницу.

Больше никто из жильцов дома не пострадал. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU