2019-05-08T05:45:25+03:00
Происшествия

Синоптики сообщили о погоде на 9 мая в Томске

Именно такой она будет до середины месяца
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Погода в праздничный день - не самое важное обстоятельствоПогода в праздничный день - не самое важное обстоятельствоФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Специалисты томского гидрометцентра предупредили о надвигающемся похолодании.

- 9 мая в регионе станет уже не так жарко, как в начале этой недели, - отметила начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Сегодня, 8 мая, столбик термометра поднимется до + 20 градусов, но уже возможны осадки и гроза. А 9 мая воздух прогреется только до 11-13 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, осадков не ожидается.

Первая половина мая обещает быть прохладной. В среднем. Это 5-6 градусов в ночное время и до +15 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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