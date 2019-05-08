Синоптики сообщили о погоде на 9 мая в Томске
Именно такой она будет до середины месяца
Погода в праздничный день - не самое важное обстоятельствоФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Специалисты томского гидрометцентра предупредили о надвигающемся похолодании.
- 9 мая в регионе станет уже не так жарко, как в начале этой недели, - отметила начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.
Сегодня, 8 мая, столбик термометра поднимется до + 20 градусов, но уже возможны осадки и гроза. А 9 мая воздух прогреется только до 11-13 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, осадков не ожидается.
Первая половина мая обещает быть прохладной. В среднем. Это 5-6 градусов в ночное время и до +15 днем.
ИСТОЧНИК KP.RU