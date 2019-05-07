2019-05-07T10:43:46+03:00
Звезды

В Томске появилась новая скульптура: свинки с поросятами

Она установлена на набережной
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: с сайта "САГ".фото: с сайта "САГ".Фото: из открытых источников
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Около офиса «Сибирской Аграрной Группы» появилась композиция со свинками. Теперь потереть но можно не только Чехову.

Скульптура выполнена в натуральную величину. Ее автор – скульптор из Москвы Олег Киевский, член Московского Союза художников, работающий с камнем и металлами в России и странах Европы. Его работы запоминаются оригинальностью, их хочется разглядывать. Вот и в этой скульптуре автор особое внимание уделил деталям, поэтому животные выглядят так, будто человек увидел их вживую. Все части инсталляции весом в полторы тонны отлиты из бронзы. Томск вдохновляет мастера своей архитектурой и особым европейским духом. Это уже вторая его работа для нашего города. По задумке автора в композиции заложена идея плодородия и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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