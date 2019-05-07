Возбуждено второе уголовное дело по аварии на главной насосной станции Томска

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-07T09:03:59+03:00

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Томская полиция возбудила новое уголовное дело по факту загрязнения озер Керепеть и Цимлянское. Напомним, что это произошло в результате аварии на главной насосной станции (ГНС) Томска в октябре 2018 года.

Озера затопило канализационными стоками, рыбы, живущие в них, погибли. Специалисты областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды оценили ущерб в связи с гибелью рыбы в 5,5 миллиона рублей, с загрязнением почвы и воды – в 839 тысяч рублей. По факту гибели рыбы в марте 2019 года возбуждено уголовное дело.

- Результаты исследования качества воды показали, что концентрация вредных веществ в озерах превысила допустимые нормативы: по взвешенным веществам в 181 раз, анионным поверхностно активным веществам в 92 раза, фенолам летучим в 20 раз, - сообщила РИА Томск межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко.

Материалы проверки направлены в отдел МВД России по Ленинскому району Томска.

Заведено уголовное дело по статье «Загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному, растительному миру, рыбным запасам». Расследование контролирует природоохранная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU