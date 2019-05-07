«Томскводоканал» продолжит асфальтировать дороги в майские праздники

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-07T08:35:14+03:00

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За первые праздничные дни мая под асфальтирование подготовлено и сдано подрядчикам 77 раскопок, 31 – уже под асфальтом, - сообщили в пресс-службе «Томскводоканала».

В этом году предприятию предстоит «закрыть» более 400 «зимних» раскопок, а также восстановить покрытие и по текущим раскопкам.

В этом году отобраны два подрядчика, которые займутся асфальтированием. Третья подрядная организация будет восстанавливать тротуары. Восстановлением благоустройства на так называемой «зеленой зоне» – на газонах и во дворах – традиционно займутся сами сотрудники «Томскводоканала».

- Приоритет диктует категорийность дорог. График составлен и согласован с районными администрациями, - прокомментировал главный инженер ООО «Томскводоканал» Игорь Мажейкин. Однако он – не доктрина. Мы призываем горожан обращаться в компанию, если раскопку нужно подсыпать или ее состояние требует немедленного асфальтирования.

Устранить последствия зимних раскопок предприятие планирует к середине июля.

На график может повлиять лишь погода и необходимость повторного асфальтирования.

ИСТОЧНИК KP.RU