Томские росгвардейцы раздали горожанам Георгиевские ленточки

СЕГОДНЯ 07:44 2019-05-07T07:44:50+03:00

Георгиевская ленточка – символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу Фото: из открытых источников

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В преддверии 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Томской области и 98-ой ордена Жукова дивизии Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Церемонию вручения Георгиевских ленточек росгвардейцы украсили музыкальным флешмобом оркестра Северского соединения, проведенном на центральной площади Томска — площади Новособорной. Под звуки композиций военной тематики представители Росгвардии поздравили томичей с наступающим главным праздником — Днем Победы, пожелали долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Горожане благодарили военнослужащих за проведение такого патриотического мероприятия, «ведь Георгиевская ленточка, – подчеркнула жительница Томска, - главный символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу, это дань памяти тем, кто отдал свою жизнь, спасая мир от фашизма, самоотверженно сражаясь на фронте».

Отличная погода и зажигательное выступление оркестра создали прекрасное настроение томичам, они бурно аплодировали и с удовольствием подпевали военнослужащим.

В рамках мероприятия начальник отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по Томской области полковник Евгений Лушков интересовался у жителей города, знают ли они о героическом прошлом своих родственников, рассказывал о Георгиевской ленте, а также акцентировал внимание граждан на том, что акция, с которой сегодня выступили сотрудники и военнослужащие томской Росгвардии, ещё раз напомнила нынешнему поколению о подвиге ветеранов, вставших грудью на защиту Отчизны.

ИСТОЧНИК KP.RU