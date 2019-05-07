Более 700 томичей уже обратились в медучреждения с укусом клеща

СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-07T07:31:00+03:00

Эпидсезон в регионе в самом разгаре

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С 25 апреля по 5 мая в Томской области было зарегистрировано 575 обращений граждан с укусами клещей, 145 из них – дети. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в городе Томске - 532 обращения.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 765 человек, из них 201 ребенок. В областном центре пострадали от укусов 676 человек, включая 171 ребенка.

Весной некоторые томичи решили поставить прививки, чтобы в организме вырабатывались специальные титры, помогающие переносить болезнь «клещевой энцефалит» в легкой форме или вовсе не заразиться. С начала эпидсезона прививками от КВЭ охвачено 49232 человека, из них 17821 ребенок.

На прошлой неделе в Томской области начались противоклещевые обработки, по данным на 5 мая обработано 105, 3 га, в основном это территории, расположенные в самом Томске.

С наступлением теплой погоды риск заражения клещевыми инфекциями увеличивается.

Специалисты Роспотребнадзора советуют тем, кто находится на природе, каждые 15-20 минут внимательно осматривать одежду, тело и волосы, проводить взаимные осмотры с участием близких людей, а также использовать для защиты от клещей отпугивающие средства – репелленты и мази.

ИСТОЧНИК KP.RU