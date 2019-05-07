2019-05-07T07:14:16+03:00
Общество

В Томске пропали мама с младенцем

Женщина нуждается в медицинской помощи
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Женщина забрала ребенка вместе с черной коляской с ярко-желтыми вставками.Женщина забрала ребенка вместе с черной коляской с ярко-желтыми вставками.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Известие о пропаже 26-летней девушки с четырехмесячной дочерью распространила поисковая организация «Лиза Алерт Томск». 4 мая мать ушла вместе с ребенком из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Заявление о пропаже Новиковой Танзили Фаридовны поступало в полицию 4 мая. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери и ребенка.

Танзиля Новикова 1992 года рождения, рост 152 сантиметра, среднее телосложение, волосы ниже плеч, глаза карие. Была одета в черную куртку с капюшоном, темно-серую футболку с рисунком, темно-синие обтягивающие штаны, черные туфли и бирюзовую шапку.

Дочка Виолетта была одета в фиолетовый комбинезон в цветочек, розовую шапку с бантиками. Женщина забрала ребенка вместе с черной коляской с ярко-желтыми вставками.

Всех, кто обладает информацией о пропавших, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52, 112.

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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