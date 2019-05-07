Ночная трагедия: спасатели нашли в Томи тело утонувшего мужчины
В ночь на вторник, 7 мая, сотрудники поисково-спасательной службы Томской области подняли из реки Томи тело погибшего мужчины. Страшная находка была обнаружена в районе пер. Сухозерный. Причиной выезда спасателей стал поступивший к ним звонок о падении человека в воду с набережной.
Как рассказал сотрудник региональной ПСС Александр Новосельцев, к месту происшествия спасатели прибыли около 1 часа ночи. После обнаружения тела погибшего оно было поднято на берег с использованием альпинистского снаряжения.
Обстоятельства ночного падения человека в воду будут устанавливать специалисты.
Напомним, что 1 мая в другую реку Томской области – Чаю – упали с обрыва, находясь в тракторе, два жителя Чаинского района. Оба работника погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU