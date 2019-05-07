Ночная трагедия: спасатели нашли в Томи тело утонувшего мужчины

СЕГОДНЯ 05:49 2019-05-07T05:51:55+03:00

По предварительным данным, человек упал в воду с набережной

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В ночь на вторник, 7 мая, сотрудники поисково-спасательной службы Томской области подняли из реки Томи тело погибшего мужчины. Страшная находка была обнаружена в районе пер. Сухозерный. Причиной выезда спасателей стал поступивший к ним звонок о падении человека в воду с набережной.

Как рассказал сотрудник региональной ПСС Александр Новосельцев, к месту происшествия спасатели прибыли около 1 часа ночи. После обнаружения тела погибшего оно было поднято на берег с использованием альпинистского снаряжения.

Обстоятельства ночного падения человека в воду будут устанавливать специалисты.

Напомним, что 1 мая в другую реку Томской области – Чаю – упали с обрыва, находясь в тракторе, два жителя Чаинского района. Оба работника погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU