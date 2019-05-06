В День Победы пройдет колонна томских медиков

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-06T12:51:38+03:00

Ожидается, что будет порядка 300 человек в форме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сотрудники медучреждений Томска пройдут в составе торжественного парада. Ожидается, что в колонне будет порядка 300 человек в форме.

С идеей включить в состав торжественного парада колонну работников томских медицинских учреждений выступили областной департамент здравоохранения и Сибирский государственный медицинский университет.

Напомним, что традиционно в День Победы на площади Новособорной в параде принимает участие более 900 человек. Для проведения мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также для подготовки к ним в Томске перекроют определенные участки улиц. В завершении торжественного парада 9 мая пройдет колонна «Бессмертного полка». Информацию о построении и правилах участия в параде в составе колонны можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU