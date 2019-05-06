16-летний подросток из Томска может сесть на 20 лет в тюрьму
Как сообщили в Следственном комитете по Томской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Его подозревают в незаконном сбыте крупной партии наркотиков.
По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый, действуя по предварительному сговору с соучастником, сделал несколько «закладок» из гашиша и амфематина в Михайловской роще. Эти пакеты были изъяты сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места происшествия.
Такие действия «тянут» на статью 228.1 уголовного кодекса. Парню грозит от десяти до двадцати лет тюрьмы.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU