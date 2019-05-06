Улицу Татарскую в Томске перекроют на два дня

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-06T08:55:08+03:00

Томичей просят учитывать это при выборе проезда

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Сегодня с 12:00 ограничено движение транспорта по улице Татарской. Как сообщили в ГИБДД, это сделано для проведения дорожно-ремонтных работ.

Ограничен проезд от улицы Трифонова до улицы Беленца. Дорогу вновь откроют в 21:00 7 мая.

Также будет скорректирован маршрут движения общественного транспорта. Автобус №29 поедет по параллельной улице. Горожан просят учитывать это при выборе маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU