Улицу Татарскую в Томске перекроют на два дня
Томичей просят учитывать это при выборе проезда
Татарская слобода - исторический район ТомскаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сегодня с 12:00 ограничено движение транспорта по улице Татарской. Как сообщили в ГИБДД, это сделано для проведения дорожно-ремонтных работ.
Ограничен проезд от улицы Трифонова до улицы Беленца. Дорогу вновь откроют в 21:00 7 мая.
Также будет скорректирован маршрут движения общественного транспорта. Автобус №29 поедет по параллельной улице. Горожан просят учитывать это при выборе маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU