Томичи создали ПО полностью независимое от Windows

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-06T07:33:37+03:00

Этот софт может быть установлен на всех крупных предприятиях страны

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Первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows создали наши томичи. Об этом сообщает пресс-служба университета. Его разработали местная компания «ЭлеСи» совместно с учеными ТГУ.

Программный комплекс, созданный по госзаказу, предназначен, в первую очередь, для предприятий атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса, заводов, занимающихся нефте- и газопереработкой.

– Он функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем, – пояснил руководитель проекта со стороны университета, директор Института прикладной математики и компьютерных наук Александр Замятин. – Это полностью отечественный импортозамещающий продукт, позволяющий обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени, выполнять иные технологические функции.

В проект вложено более 300 миллионов рублей, половина из них – субсидия государства, остальные 50 процентов – средства индустриального партнера.

Добавим, что разработанный ПК поможет решить задачу перехода госсектора на отечественное программное обеспечение. Согласно постановлению правительства РФ, к 2022 году более половины софта крупнейших российских корпораций должно быть российским.

ИСТОЧНИК KP.RU