В Томске открыли «Мурашов Центр»

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-06T07:14:41+03:00

В память об известном журналисте организация будет поддерживать проекты, направленные на развитие города

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«Мурашов Центр» — это благотворительный проект некоммерческой образовательной организации «Академия фотографии» в память об известном томском журналисте, Андрее Мурашове. Он скончался 17 сентября прошлого года.

Центр задуман как сообщество волонтеров и меценатов, друзей и поклонников Андрея. Миссия центра: помогать, просвещать, исследовать. Елена Макарова, один из создателей центра, написала 4 мая (в День рождения Андрея Мурашова) у себя на странице в Фейсбуке:

«Сегодня день рождения Андрея... Пора делать дело. Мы долго готовились, взвешивали силы, советовались, сомневались и даже отчаивались... Впрочем, отчаивалась только я...

Когда мы все прощались с Андреем, я говорила о невозможности отпустить его, такого благородного, доброго, удивительно мудрого и стойкого человека. Человека большой совести и культуры. Он был украшением Томска и одновременно его хранителем. Я говорила, что сохранение памяти об Андрее - это наша обязанность, потому что он лучший в нашем поколении.

И так считала не только я... Ася, Наташа, Таня, Сашка, Васечкин, Беляев - всем вам спасибо! Сегодня отчаяния нет, и слово данное людям и Андрею, благодаря вам, я не нарушу. Спасибо за поддержку, друзья!

В общем, мы начинаем делать дело. С днём рождения Андрей, с днём рождения Мурашов Центр! Дай бог, чтоб всё задуманное получилось».

«Мурашов центр» будет поддерживать проекты, направленные на развитие города, помогать томичам заниматься волонтерской и краеведческой деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU