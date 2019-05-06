Как будут работать медучреждения Томска в период празднования Дня Победы

СЕГОДНЯ 06:58 2019-05-06T06:58:50+03:00

При острой зубной боли детям и взрослым нужно обращаться в дежурную стоматологию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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График работы «скорой медицинской помощи» в Томске и районах останется неизменным — ежедневно, круглосуточно. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этому же номеру можно узнать, какой из стационаров Томска в тот или иной день дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области.

Круглосуточно с 9 по 12 мая в Томске будут работать травмпункты. Больница скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 451-904) будет оказывать медицинскую помощь детям, взрослые смогут получить травматолого-ортопедическую помощь в городской клинической больнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 419-849), медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 647-862), поликлинике № 3 (поликлиническое отделение № 2, ул. Профсоюзная, 16, тел. 460-158) и в ЦСМ, клиника «Больничная» (ул. Больничная, 11-г, тел. 309-411).

Неотложную медицинскую помощь при острой зубной боли детям и взрослым окажут в стоматологической поликлинике (ул. Набережная реки Ушайки, 6, тел. 990-197).

Также по графику будут дежурить хирургические кабинеты. Время их работы с 10 до 15 часов.

9 мая - «Городская клиническая больница № 3», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), «Поликлиника № 4» (ул. 79 Гв. Дивизии 3/2).

10 мая - «Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Бела Куна, 3), «Поликлиника № 8» (пр. Комсомольский, 62).

11 мая - «Поликлиника № 10» (пр. Мира, 17), «Больница № 2» поликлиническое отделение №1 (ул. Карташова, 38)

12 мая - «Городская клиническая больница № 3», приемное отделение (ул. Нахимова, 3), «Поликлиника № 3», поликлиническое отделение №2 (ул. Профсоюзная, 16).

ИСТОЧНИК KP.RU