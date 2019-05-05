Тепло до +21 градуса ожидается в понедельник в Томске

СЕГОДНЯ 22:21 2019-05-05T22:26:43+03:00

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Томский Гидрометцентр сообщает, что 6 мая в регионе сохранится теплая и облачная погода. Местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северный 3-8 м/с, местами усиления до 13 м/с. Температура днем достигнет +18…+23°С, по северо-востоку +12…+17°С.

В связи с установившейся сухой и ветреной погодой Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает: разведенные костры и сжигание мусора и травы могут привести к крупным пожарам и необратимым последствиям.

«За минувшие сутки подразделения пожарной охраны выезжали на тушение горящей сухой травы 20 раз; площадь, пройденная огнем, составила 30 га. Всего с начала пожароопасного сезона совершено 145 выездов. Общая площадь горения сухой травы составила 94,9 га. Во многих случаях лишь своевременное реагирование пожарных подразделений не позволяет огню распространиться на жилые дома и строения», - сообщила пресс-служба ведомства.

С 3 по 15 мая на территории семи муниципальных образований – в г. Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах – введен особый противопожарный режим. В этот период разведение костров, проведение огневых работ категорически запрещено влечет наложение административного штрафа на граждан до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на юридических – до 400 тысяч рублей.

Напоминаем, что при возникновения пожара, необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по тел. 101. О возгораниях в лесу можно сообщить на «прямую линию» лесной охраны по тел. 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU