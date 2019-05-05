В Томске новый челлендж в Инстаграм
Горожане постят фото с деревянными домами
фото: со страницы Ирины Крендель на ФейсбукФото: из открытых источников
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В соцсетях, в частности, в Инстаграм стартовала акция #OldTownChallenge. Она призвана привлечь внимание к сохранению деревянного зодчества в нашем городе. Суть челленджа заключается в том, что нужно сфотографировать свой любимый деревянный дом, выложить его с указанным выше хештегом и передать эстафету трем своим друзьям. Таким образом томичи хотят повлиять на судьбу старинных домов, многие из которых находятся в культурно-исторических фондах.
ИСТОЧНИК KP.RU