В Томске новый челлендж в Инстаграм

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-05T05:31:08+03:00

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В соцсетях, в частности, в Инстаграм стартовала акция #OldTownChallenge. Она призвана привлечь внимание к сохранению деревянного зодчества в нашем городе. Суть челленджа заключается в том, что нужно сфотографировать свой любимый деревянный дом, выложить его с указанным выше хештегом и передать эстафету трем своим друзьям. Таким образом томичи хотят повлиять на судьбу старинных домов, многие из которых находятся в культурно-исторических фондах.

ИСТОЧНИК KP.RU