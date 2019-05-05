2019-05-05T05:31:08+03:00
Фотоконкурсы

В Томске новый челлендж в Инстаграм

Горожане постят фото с деревянными домами
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: со страницы Ирины Крендель на Фейсбукфото: со страницы Ирины Крендель на ФейсбукФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В соцсетях, в частности, в Инстаграм стартовала акция #OldTownChallenge. Она призвана привлечь внимание к сохранению деревянного зодчества в нашем городе. Суть челленджа заключается в том, что нужно сфотографировать свой любимый деревянный дом, выложить его с указанным выше хештегом и передать эстафету трем своим друзьям. Таким образом томичи хотят повлиять на судьбу старинных домов, многие из которых находятся в культурно-исторических фондах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24