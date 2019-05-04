Томские пожарные спасли двух бездомных, едва не сгоревших к теплоузле

СЕГОДНЯ 01:00 2019-05-04T01:06:19+03:00

Мужчина и женщина чуть не задохнулись в ядовитом дыму от горящей обшивки сетей

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Два человека без определенного места жительства получили второе рождение, благодаря оперативным действиям пожарных в Томске. 42-летняя женщина и 60-летний мужчина временно обитали в подземном железобетонном теплоузле на улице Пушкина и в майские праздники пренебрегли правилами безопасности при курении. Результатом стал крупный пожар, в котором бездомная пара едва не погибла. К счастью, инцидент произошел днем, когда густой дым, валивший из люка, быстро привлек внимание очевидцев. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной службы в 15:54 в четверг, 2 мая. Уже спустя 4 минуты к месту происшествия прибыли пожарные расчеты.

«Пожар был ликвидирован в 16:24. Были задействованы три единицы техники и 16 человек», - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Томской области.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара в теплоузле составила около 60 кв. м. От пламени серьезно пострадала обшивка сетей.

В процессе работы огнеборцы обнаружили в подземном помещении двух людей, эвакуировали их на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшие, которые сильно отравились продуктами горения, были доставлены на лечение в Областную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU