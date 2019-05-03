Под Томском поймали лесоруба, спилившего более, чем на полмиллиона рублей
Мужчина собирался вывезти сосны на грузовике
фото: пресс-служба УМВД Томской областиФото: из открытых источников
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке леса. Им оказался 34-летний мужчина.
По предварительной информации пресс-службы УМВД региона, подозреваемый, вырубил в Асиновском лесничестве совершил 66 сосен и 3 березы, общим объемом более 80 кубических метров. Департамент лесного хозяйства оценил материальный ущерб более, чем в 550 тысяч рублей.
Орудовал «черный лесоруб» с помощью бензопилы и грузовика.
На томича возбудили уголовное дело по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». За это преступление ему грозит до 7 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU