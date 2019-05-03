Сегодня в Томской области введен противопожарный режим

СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-03T06:15:48+03:00

Томичам нужно быть аккуратными, не поджигать мусор, не бросать окурки в лесах. Фото: из открытых источников

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Особый режиме вводится в нашем регионе с 3 по 15 мая. Он будет действовать в 7 районах: в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах.

Согласно постановлению администрации, подписанному губернатором, в это время запрещается разводить огонь, жарить шашлыки в лесах, жечь мусор в полях.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности на время особого режима увеличивается вдвое. Для граждан он составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-40 тысяч, для юридических – 300-500 тысяч рублей.

О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00

ИСТОЧНИК KP.RU