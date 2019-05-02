Пьяный томич устроил ДТП, удирая от разъяренной супруги

2 Май 21:34 2019-05-02T21:40:32+03:00

За свое поведение мужчина может быть наказан четырьмя годами лишения свободы

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42-летний житель Томской области натворил «чудес», не прислушавшись к голосу разума и доводам спутницы жизни. После обильных алкогольных возлияний мужчина решил проветриться, прокатившись на автомобиле, принадлежавшем его жене, хотя не имел на это никакого права

«Мужчину не остановило ни отсутствие у него документов на автомобиль и страхового полиса, ни то, что он уже лишён права на управление транспортными средствам», - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Жена, очевидно, будучи боле благоразумным человеком попыталась остановить легкомысленного мужа, бросившись за ним в погоню на своей второй машине. Пытаясь оторваться от супруги, мужчина превысил скорость и на дороге Томск – Самусь неудачно попытался обогнать попутное авто. В результате аварии пострадал и он сам, и второй водитель.

В отношении лихача было возбуждено уголовное дело. Сам он отрицает что был пьян, хотя после ДТП отказался от медосвидетельствования.

По его словам, он был трезв, но по неведомой причине в злополучный момент обгона потерял сознание.

В настоящее время материалы дела направлены в суд. За совокупность преступлений мужчине грозит до 4 лет колонии.

Напомним, что 1 мая в Томской области погибли двое мужчин, упав в тракторе в реку Чая. Тело одного утонувшего было найдено на следующий день, поиски второго продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU