Пьяный томич устроил ДТП, удирая от разъяренной супруги
42-летний житель Томской области натворил «чудес», не прислушавшись к голосу разума и доводам спутницы жизни. После обильных алкогольных возлияний мужчина решил проветриться, прокатившись на автомобиле, принадлежавшем его жене, хотя не имел на это никакого права
«Мужчину не остановило ни отсутствие у него документов на автомобиль и страхового полиса, ни то, что он уже лишён права на управление транспортными средствам», - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Жена, очевидно, будучи боле благоразумным человеком попыталась остановить легкомысленного мужа, бросившись за ним в погоню на своей второй машине. Пытаясь оторваться от супруги, мужчина превысил скорость и на дороге Томск – Самусь неудачно попытался обогнать попутное авто. В результате аварии пострадал и он сам, и второй водитель.
В отношении лихача было возбуждено уголовное дело. Сам он отрицает что был пьян, хотя после ДТП отказался от медосвидетельствования.
По его словам, он был трезв, но по неведомой причине в злополучный момент обгона потерял сознание.
В настоящее время материалы дела направлены в суд. За совокупность преступлений мужчине грозит до 4 лет колонии.
Напомним, что 1 мая в Томской области погибли двое мужчин, упав в тракторе в реку Чая. Тело одного утонувшего было найдено на следующий день, поиски второго продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU