Отключение горячей воды начнется в Томске 13 мая

СЕГОДНЯ 05:48 2019-04-30T05:51:44+03:00

Вместе с теплом всегда приходят и неудобства Фото: Олег УКЛАДОВ

Первыми мыться в тазиках и из чайников начнут жители пр. Комсомольский

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Администрация Томска опубликовала график отключения горячей воды в городе. Старт нелюбимой горожанами кампании предварительно назначен на 13 мая, если в планы не вмешается погода.

Как сообщили в мэрии, первыми все прелести ежегодного ремонта сетей теплоснабжения и ГВС ощутят жители многоквартирных домов на пр. Комсомольский (от Никитина до Партизанской), в пер. Мариинском, по пр. Мира, 72а, 72/1, 72/2, 74/2, 74/3 и доме № 109/1 по улице 2-й поселок ЛПК.

Узнать «свои» сроки можно, пройдя по ссылке на официальный сайт администрации города. Для получения информации достаточно ввести адрес своего дома в поисковой строке.

ИСТОЧНИК KP.RU