Из-за парада теплоходов в субботу на набережной Томи ограничат движение
В субботу, 27 апреля, в Томске состоится полюбившееся горожанами событие – открытие навигации с парадом буксирных и пассажирских речных судов.
Праздник стартует в 10 утра в Губернаторском квартале у Томского драмтеатра.
«Будет парад кораблей, гуляния на набережной Томи, танцы, концертная программа», — пообещал председатель совета директоров Томской судоходной компании (это организатор праздника) Владимир Кноль.
Парад теплоходов пройдет с 12:20 до 12:40 часов. В качестве комментаторов выступят капитаны Валерий Рейтер и Иван Гарин.
По случаю праздника с 10 утра до 3 часов дня будет приостановлено движение автомобилей по улице Набережная р. Томи.
ИСТОЧНИК KP.RU