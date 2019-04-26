Из-за парада теплоходов в субботу на набережной Томи ограничат движение

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-26T12:56:54+03:00

В 2018 году участие в параде приняли 10 судов. Фото: tv2.today

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В субботу, 27 апреля, в Томске состоится полюбившееся горожанами событие – открытие навигации с парадом буксирных и пассажирских речных судов.

Праздник стартует в 10 утра в Губернаторском квартале у Томского драмтеатра.

«Будет парад кораблей, гуляния на набережной Томи, танцы, концертная программа», — пообещал председатель совета директоров Томской судоходной компании (это организатор праздника) Владимир Кноль.

Парад теплоходов пройдет с 12:20 до 12:40 часов. В качестве комментаторов выступят капитаны Валерий Рейтер и Иван Гарин.

По случаю праздника с 10 утра до 3 часов дня будет приостановлено движение автомобилей по улице Набережная р. Томи.

ИСТОЧНИК KP.RU