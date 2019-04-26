В Советском районе Томска в субботу отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-26T12:37:46+03:00

Воды не будет с 9 утра до 10 вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Для устранения повреждения в районе пересечения пр. Фрунзе и пр. Комсомольского «Томскводоканал» временно прекратит холодное водоснабжение части зданий от пр. Комсомольского до ул. Льва Толстого. Воды не будет с 9 до 22 часов по следующим адресам:

пер.Курский, 2, 4, 6, 6а, 8, 18, 35;

пр.Комсомольский, 52, 56а, 58;

ул.Герцена, 58/2, 72/1, 72/1 стр.1, 72 стр.2, 72/2, 72/4, 72 стр.5, 72б, 72 стр.6, 72/6, 74/2;

ул.Лебедева, 77, 77а, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 87/1;

пер.Смоленский, 9, 11, 18, 20, 22, 24;

пр.Фрунзе, 101, 103, 103а, 103с стр.5, 103а стр.1, 103/4, 103 стр.6, 103д, 103/1, 103/2, 105, 105/1, 105а, 107, 109, 109а, 111, 111а, 115, 115в, 115/3, 112, 120, 120 стр.1, 120а, 122, 124, 124/1, 126, 128, 128/1, 130, 130а, 132, 152б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а,172;

ул.Чкалова, 5, 7, 9, 11, 11а, 14, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU