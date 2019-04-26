Томск участвует в акции ко Дню Победы: отжаться более 27 тысяч раз

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-26T11:12:28+03:00

В акции будет задействовано 16 волонтеров, а также все желающие Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Томск в 9-й раз присоединится к акции «Рекорд Победы», которая пройдет более чем в 150-ти городах России в рамках празднования дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

9 мая участники будут выполнять упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. В 2019 году в каждом из городов отожмутся по 27 тысяч 27 раз.

Для проведения акции установят палатки размером 2х2 метра, в которых участники могут зарегистрироваться. Уточняется, что регистрация будет осуществляться через интерактивный сервис, который автоматически заносит всех в базу и подсчитывает общее количество отжиманий.

В проведении акции будет задействовано 16 волонтеров. Кроме того, у палатки будут установлена маркерная доска, на которой каждый час будет появляться актуальная цифра отжиманий.

С подробной информацией о праздновании Дня Победы в Томске можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU