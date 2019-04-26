2019-04-26T10:04:55+03:00
Авто

В Томской области установят еще три камеры видеофиксации ПДД

Они помогут навести порядок на аварийно-опасных участках
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
По данным экспертов, применение подобных комплексов уменьшает тяжесть последствий аварийПо данным экспертов, применение подобных комплексов уменьшает тяжесть последствий аварийФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В течение 2019 года регион закупит еще три передвижных комплекса, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения на дорогах.

Об этом на профильной комиссии сообщил заместитель губернатора Игорь Толстоносов.

- Три новых комплекса типа «Арена» в дополнение к уже имеющимся пяти будут работать на аварийно-опасных участках дорог, что позволит снизить число ДТП, — отметил вице-губернатор.

По данным экспертов, применение подобных комплексов уменьшает тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших). За три года этот показатель в Томской области снизился на 1,4 пункта.

За первые три месяца 2019 года в регионе произошло 133 аварии с пострадавшими (на 22 меньше, чем годом ранее), в которых 14 человек погибли (в 2017-м — 17), 162 получили травмы различной степени тяжести (в 2017-м — 198).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за парада теплоходов в субботу на набережной Томи ограничат движение
В Советском районе Томска в субботу отключат холодную воду
СК расследует гибель двух юношей при пожаре в многоэтажке Асино
Томск участвует в акции ко Дню Победы: отжаться более 27 тысяч раз
В воскресенье в Томске пройдет финал конкурса «Настоящая женщина»
В Томском перинатальном центре родилось рекордное количество двоен
В центральной части Томска 29 апреля отключат воду
Роспись гигантского яйца пройдет на Новособорной в Томске
Подросток, дезориентированный в пространстве, пропал под Томском
Сотрудники томской Росгвардии провели беспарашютное десантирование
Томичи предложили сделать пересадку с одного автобуса на другой без доплаты
Мать-наркоманка пряталась в томском тубдиспансере, чтобы не платить алименты
Томичей приглашают написать «Диктант Победы»
Символом томского марафона "Ярче" станет кулайский лось