В Томской области установят еще три камеры видеофиксации ПДД

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-26T10:04:55+03:00

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В течение 2019 года регион закупит еще три передвижных комплекса, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения на дорогах.

Об этом на профильной комиссии сообщил заместитель губернатора Игорь Толстоносов.

- Три новых комплекса типа «Арена» в дополнение к уже имеющимся пяти будут работать на аварийно-опасных участках дорог, что позволит снизить число ДТП, — отметил вице-губернатор.

По данным экспертов, применение подобных комплексов уменьшает тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших). За три года этот показатель в Томской области снизился на 1,4 пункта.

За первые три месяца 2019 года в регионе произошло 133 аварии с пострадавшими (на 22 меньше, чем годом ранее), в которых 14 человек погибли (в 2017-м — 17), 162 получили травмы различной степени тяжести (в 2017-м — 198).

ИСТОЧНИК KP.RU