2019-04-26T09:27:05+03:00
Вода для всех

В центральной части Томска 29 апреля отключат воду

Под ограничение попадает ряд улиц
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Водоснабжение будет отсутствовать один деньВодоснабжение будет отсутствовать один деньФото: Мария ЛЕНЦ
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«Томскводоканал» сообщил об отключении воды 29 апреля, в понедельник. Это связано с подключением к системе городского водоснабжения нового корпуса ТГУ.

Водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 29 апреля до 03:00 30 апреля по следующим адресам:

ул. Московский тракт от №45 до №111 по нечетной стороне (кроме №109а,109б,109/5) и от №12 до №76 по четной стороне (кроме №62);

ул. А. Иванова, кроме №1,2,3,6,8,12,14,16,16г;

ул. Буткеевская, пер. Буткеевский, пер. Вузовский, ул. Ново-Кузнечный ряд 1-й, ул. Ново-Кузнечный ряд 2-й, пр-д Кузнечный, пер. Озерный, ул. Старо-Кузнечный ряд;

ул. Эуштинская от №37 до №47 по нечетной стороне и от №36а до 78 по четной стороне;

ул. Тимакова, 14,16,18,31а,31/1,31/6,32/5,33,33а,35;

пер. Южный, 34.

«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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