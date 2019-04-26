Сотрудники томской Росгвардии провели беспарашютное десантирование

СЕГОДНЯ 05:09 2019-04-26T05:10:17+03:00

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Занятия по беспарашютному десантированию проводятся сотрудниками спецподразделений Росгвардии планомерно, для дальнейшего использования при выполнении служебно-боевых задач. Постоянная тренировка позволяет приобретать и совершенствовать навыки в целенаправленности действий в эмоционально насыщенных условиях, быстро и четко действовать в аварийных ситуациях при дефиците времени, воспитывает чувство ответственности, учит самостоятельности в принятии решений.

Сегодня на вертолетной площадке близ поселка Синий Утес бойцы СОБР и ОМОН в очередной раз провели занятия по практической отработке действий при беспарашютном десантировании с вертолета Ми-8 с использованием альпинистского снаряжения.

Занятия по практической отработке действий при беспарашютном десантировании с вертолета Ми-8 с использованием альпинистского снаряжения

В соответствии с определенными требованиями каждых из спецназовцев прошел медицинское освидетельствование на отсутствие противопоказаний для осуществления спусков, теоретическую и наземную подготовку, инструктаж по технике безопасности, также была тщательно проверена исправность специального снаряжения. Десантирование производилось при зависании вертолета на высоте 10-20 метров в условиях, максимально приближенным к боевым и в полной экипировке.

«Подобные тренировочные занятия, - пояснил в комментариях журналистам заместитель начальника Управления Росгвардии по Томской области полковник Евгений Чуйко, - являются эффективным способом отработки навыков профессионального мастерства и самосовершенствования сотрудников спецподразделений. Регулярная спецподготовка личного состава СОБР и ОМОН позволяет успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан в любых условиях».

ИСТОЧНИК KP.RU