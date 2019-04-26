2019-04-26T04:36:35+03:00
Схема проезда

Томичи предложили сделать пересадку с одного автобуса на другой без доплаты

Этим вопросом займется транспортное сообщество
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В ближайшие дни на транспортной комиссии будет утверждена обновленная маршрутная схемаВ ближайшие дни на транспортной комиссии будет утверждена обновленная маршрутная схемаФото: ОЛЕГ АСРАТЯН
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С такой инициативой обратились горожане, участвовавшие в разработке новой маршрутной сети, к мэру Томска. В свою очередь Иван Кляйн озвучил это предложение во время ежегодного отчета перед городскими депутатами.

Среди предложений также были обозначены: приобретение более вместительных автобусов, безналичный расчет, больше маршрутов в новых микрорайонах, таких как Зеленые горки, Южные ворота и другие.

Отметим, что в ближайшие дни на транспортной комиссии будет утверждена обновленная маршрутная схема. Ознакомиться с ней можно на сайте городской администрации.

Также совершенно ясно, что необходимо экспертное сообщество для разработки программы развития городского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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