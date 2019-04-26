Томичи предложили сделать пересадку с одного автобуса на другой без доплаты
С такой инициативой обратились горожане, участвовавшие в разработке новой маршрутной сети, к мэру Томска. В свою очередь Иван Кляйн озвучил это предложение во время ежегодного отчета перед городскими депутатами.
Среди предложений также были обозначены: приобретение более вместительных автобусов, безналичный расчет, больше маршрутов в новых микрорайонах, таких как Зеленые горки, Южные ворота и другие.
Отметим, что в ближайшие дни на транспортной комиссии будет утверждена обновленная маршрутная схема. Ознакомиться с ней можно на сайте городской администрации.
Также совершенно ясно, что необходимо экспертное сообщество для разработки программы развития городского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU