Томичей приглашают написать «Диктант Победы»
Мероприятие пройдет в Томской области 7 мая в двух городах: в Томске и Асине.
Всероссийская историческая акция посвящена 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. Принять участие могут все желающие.
- Задания диктанта разрабатываются историками и будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому, — сообщил региональный координатор общественного движения «Волонтеры Победы» Владимир Умирханов.
В Томске принять участие в акции можно будет в корпусе № 1 Томского государственного педагогического университета (пр. Комсомольский, 75), в Асине — в школе № 5 (ул. Боровая, 5). Начало в 15.00.
Тестирование можно пройти и онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф.
Итоги «Диктанта Победы» будут опубликованы ко Дню России (12 июня). Все участники акции получат сертификаты.
ИСТОЧНИК KP.RU