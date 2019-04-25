Томичей приглашают написать «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-25T11:35:07+03:00

Задания диктанта разрабатываются историками и будут посвящены датам и событиям ВОВ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта акции позволит проверить свои знания истории

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Мероприятие пройдет в Томской области 7 мая в двух городах: в Томске и Асине.

Всероссийская историческая акция посвящена 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. Принять участие могут все желающие.

- Задания диктанта разрабатываются историками и будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому, — сообщил региональный координатор общественного движения «Волонтеры Победы» Владимир Умирханов.

В Томске принять участие в акции можно будет в корпусе № 1 Томского государственного педагогического университета (пр. Комсомольский, 75), в Асине — в школе № 5 (ул. Боровая, 5). Начало в 15.00.

Тестирование можно пройти и онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф.

Итоги «Диктанта Победы» будут опубликованы ко Дню России (12 июня). Все участники акции получат сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU