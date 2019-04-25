2019-04-25T06:33:21+03:00
Звезды

Томичи проведут 9 мая на концерте украинских панков из «Пошлой Молли»

Популярная группа выступит в одном из городских клубов прямо в День победы
Татьяна Щукина
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Исполнители хита «Все хотят меня поцеловать» горячо любимы в РоссииИсполнители хита «Все хотят меня поцеловать» горячо любимы в РоссииФото: Кирилл Мишин
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Стремительно набирающая известность поп-панк-группа «Пошлая Молли» из Украины посетит Томск 9 мая. Неожиданная дата концерта стала сюрпризом даже для руководства клуба, где выступят артисты. Первоначально дата была другой, но изменилась по объективным обстоятельствам. Сейчас «Пошлая Молли» проводит гастрольный тур по России, как было и в 2018 году.

Томские поклонники коллектива и его фронтмэна Кирилла Тимошенко с нетерпением ждут встречи с кумирами. Как обещают организаторы, зрители получат «уникальный шанс услышать новый хитовый альбом «Очень страшная Молли 3», послэмить и получить подарок от Кирюши Бледного».

Отметим, что творчество украинских артистов построено «на гремучей смеси электроники и рока» и привлекает зрителей разных возрастов. Как уверяют в сетях слушатели далеко не юного поколения, это «так ущербно, что даже цепляет». Сами музыканты не скрывают, что их путь к популярности начинался как стёб, и вон во что все вылилось!

ИСТОЧНИК KP.RU

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