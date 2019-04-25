Мэр Томска собрался развивать трамвайную сеть без денег

СЕГОДНЯ 06:00 2019-04-25T06:00:03+03:00

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Администрация Томска решила восстанавливать трамвайную сеть, находящуюся в плачевном состоянии. Об этом заявил градоначальник Иван Кляйн, выступая перед депутатами городской думы. Реализации похвального намерения мешает то, что в бюджете нет средств на полномасштабные мероприятия. Власти начнут с малого – как рассказал мэр, впервые за много лет в 2019 году в городе отремонтируют трамвайные пути на участке от пр. Кирова до пр. Фрунзе, где были случаи схода трамваев с рельсов.

Также в бюджете изыщут средства на ремонт подвижного состава,

«Есть старая техника, которую можно ремонтировать помаленьку. Хотя бы 1-2 трамвая или троллейбуса в год», - отметил мэр, подчеркнув, что ремонт каждой единицы электротранспорта обойдется в 500-600 тыс рублей. По словам Кляйна, это посильные средства.

О приобретении новых трамваем пока речи не идет. Мэрия надеется , что трамвайный парк удастся обновить за счет списанных московских трамваев, которые Томск готов принять на безвозмездной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU