2019-04-24T09:08:51+03:00
Общество

Один томич тратит в среднем 95 литров воды в сутки

Как изменилась коммунальная сеть региона за год
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
За год наша область "вымылась" в 45 миллионах кубометров воды!За год наша область "вымылась" в 45 миллионах кубометров воды!Фото: Валерий ШАХОВ
Изменить размер текста:

Коммунальная инфраструктура Томской области в конце 2018 года состояла из 470 источников теплоснабжения, 1562.0 км тепловых и паровых сетей, 3841.3 км водопроводных сетей, 1401.8 км канализационных сетей. Такие данные приводит Томскстат.

Наибольший износ тепловых сетей произошел в городах, по подсчетам - 51.2% от всех сетей. В замене нуждаются и водопроводные сети - 48.2% в городах и 35.4% в сельской местности.

Отпуск воды своим потребителям составил 45.7 млн. куб. м, из них населению – 70.6%. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя области составил 95 литров, это на 2 литра меньше, чем в 2017 г.

Канализация тоже порядком устарела и нужно заменить 68.1%. сетей. В прошлом году было заменено: 29.0 км водопроводных сетей, 15.9 км тепловых и паровых сетей и 3.7 км канализационных сетей.

Число аварий по сравнению с 2017 годом в системе водоотведения уменьшилось на 75.0%, в системе водоснабжения – на 41.4%. В системе теплоснабжения увеличилось на 76.9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скорая помощь Томска приняла более 110 тысяч обращений за три месяца
Союз строителей Томской области подвел итоги журналистского конкурса
74 томских таксиста получили разрешение на перевозку пассажиров
Томский автовокзал ввел дополнительные рейсы на майские праздники
30% томичей готовы переехать в другой город за достойной зарплатой
Сегодня в Томске пройдет индийский праздник
1 мая в Томске пройдет демонстрация под новым лозунгом
Томичи могут бесплатно получить поле для посадки картошки
Для томичек создали местный «Модный приговор»
Томичка разбила об стену голову соседскому ребенку за игру в мяч
94-летний владелец «Волги» едва не сгорел в гараже в Томске
В Томске водитель управлял маршруткой в состоянии наркотического опьянения
На 69-м году жизни скончался депутат томской Закдумы Василий Сёмкин
У томичей есть возможность попасть в шоу «Последний герой»
В Томской области житель расправился с приятелем при помощи металлической трубы
Житель томского села до смерти забил своего сослуживца
Томский пристав поймал магазинного вора, отбивавшегося от кассирш