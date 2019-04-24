Один томич тратит в среднем 95 литров воды в сутки

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-24T09:08:51+03:00

За год наша область "вымылась" в 45 миллионах кубометров воды! Фото: Валерий ШАХОВ

Как изменилась коммунальная сеть региона за год

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Коммунальная инфраструктура Томской области в конце 2018 года состояла из 470 источников теплоснабжения, 1562.0 км тепловых и паровых сетей, 3841.3 км водопроводных сетей, 1401.8 км канализационных сетей. Такие данные приводит Томскстат.

Наибольший износ тепловых сетей произошел в городах, по подсчетам - 51.2% от всех сетей. В замене нуждаются и водопроводные сети - 48.2% в городах и 35.4% в сельской местности.

Отпуск воды своим потребителям составил 45.7 млн. куб. м, из них населению – 70.6%. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя области составил 95 литров, это на 2 литра меньше, чем в 2017 г.

Канализация тоже порядком устарела и нужно заменить 68.1%. сетей. В прошлом году было заменено: 29.0 км водопроводных сетей, 15.9 км тепловых и паровых сетей и 3.7 км канализационных сетей.

Число аварий по сравнению с 2017 годом в системе водоотведения уменьшилось на 75.0%, в системе водоснабжения – на 41.4%. В системе теплоснабжения увеличилось на 76.9%.

ИСТОЧНИК KP.RU