2019-04-18T09:54:23+03:00
Общество

Томичи, прожившие более 25 лет в браке, могут получить семейную медаль

Стартовал прием заявок от пар, чей опыт уникален
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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С 2008 года медалями отмечены 605 семей нашей областиС 2008 года медалями отмечены 605 семей нашей областиФото: из открытых источников
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До 30 апреля жители Томской области могут подать заявку о выдвижении семейных пар – «долгожителей» на награждение медалью «За любовь и верность».

Такую медаль могут получить пары, состоящие в официальном браке не менее 25 лет.

Заявку нужно оправить в администрацию месту жительства семьи. В ней необходимо указать данные мужа, жены и детей, а также дату регистрации брака и характеристику семьи, соответствующую критериям для награждения.

- С 2008 года медалями отмечены 605 замечательных семей нашей области. Награждение проходит, как правило, 8 июля, в День семьи, любви и верности, — сообщила начальник областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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