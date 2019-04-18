Начались весенне-полевые работы в Томской области

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-18T09:35:53+03:00

Готовность техники на предприятиях АПК и у фермеров на сегодняшний день превышает 80 % Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Стартовали сельхозработы в полях, - сообщили на сайте областной администрации. В фермерском хозяйстве «Летяжье» и сельхозпредприятии «Вороновское» приступили к внесению минеральных удобрений с одновременным боронованием многолетних трав. Это для того, чтобы подкормить растения, обеспечить доступ воздуха к корневой системе, что положительно скажется на будущей урожайности.

Готовность техники на предприятиях АПК и у фермеров на сегодняшний день превышает 80 %, запасы горюче-смазочных материалов — 40 %. На 100 % хозяйства обеспечены семенами, на 68 % удобрениями, и их завоз продолжается.

В 2019 году аграрии планируют засеять не менее 335 тысяч гектаров, что превышает уровень прошлого года на 2 %.

ИСТОЧНИК KP.RU