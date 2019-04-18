2019-04-18T09:21:58+03:00
Общество

В Томске арестовали площадь магазина одежды «ШОК»

Дело оказалось в конфликте матери с сыном
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Если решение суда не будет исполнено, планируется продать эту площадь.Если решение суда не будет исполнено, планируется продать эту площадь.Фото: из открытых источников
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Томичка подала в суд на своего сына, за то, что тот своевольно распорядился ее миллионами. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов по Томской области, женщина говорила о том, что ее наследник вопреки доверенности распорядился деньгами по собственному усмотрению.

Находясь в местах лишения свободы, гражданка выдала сыну доверенность на право получения денег, хранящихся в любом банке на ее имя. Вместе с тем сын должен был перевести эти средства в иностранную валюту. Однако освободившись, женщина узнала, что ее ребенок поступил иначе.

Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 6,5 млн рублей.

Для того чтобы взыскать долг, судебные приставы решили наложить арест на имущества должника. Выбор пал на нежилые помещения, расположенные на ул. Нахимова, где еще находится магазин «ШОК». Сумма предварительной оценки недвижимости составила 5 млн. рублей. В дальнейшем, если решение суда не будет исполнено, планируется продать эту площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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