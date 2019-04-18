2019-04-18T06:33:11+03:00
Происшествия

Апрельский снег пролежит в Томске до вечера пятницы

За ночь в городе выпало 12 мм осадков
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Внезапно выпавший снег шокировал томичейВнезапно выпавший снег шокировал томичейФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Всех томичей интересует, долго ли продлится эта апрельская «зима»? Синоптики уверяют, что нет.

– За ночь в Томске выпало 1,2 сантиметра снега, не 5 и не 10 сантиметров, как показалось многим. Причем, это типично для текущего времени года, - сообщила начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Там, где снег уже лежал, высота, действительно увеличилась до 5 сантиметров, но не более.

Причиной внезапно наступившей «зимы» стал арктический холодный воздух, который пришел в наш регион 17 апреля. Примечательно, что аналогичная ситуация была в предыдущие годы и в июне.

Синоптики говорят, что снег пролежит до вечера пятницы, 19 апреля. Это связано с отрицательной температурой. В ночь на 19.04 ожидается похолодание до -10...-12°С. Днем же будет +3-0°С, облачно. В субботу, 20 апреля, воздух прогреется до +5+1°С, с переменной облачностью. В воскресенье, 21 апреля, жителям Томска прогнозируют +5°С и небольшие осадки. А уже в понедельник будет тепло +8°С и снег полностью растает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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