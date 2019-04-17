Виновника «пьяной» аварии под Томском наказали за травму женщины «условно»

СЕГОДНЯ 18:59 2019-04-17T19:03:07+03:00

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35-летний житель Томского района, по вине которого случилось серьезное ДТП с травмами пассажирки, получил снисхождение на суде.

«Установлено, что в сентябре 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки «NissanMaxima». В районе 17-го километра автодороги «г.Томск – п.Аэропорт» он выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «NissanTerrano». Вследствие указанных преступных действий тяжело пострадала пассажирка встречного автомобиля», - сообщили суть дела прокуратура Томской области.

За нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, любителю пьяного вождения грозил реальный срок, но его спасло правильное поведение. В суде он признал свою вину, раскаялся и загладил вред, причиненный потерпевшей. К тому же у мужчина имеет положительную характеристику личности и маленького ребенка на иждивении. С учетом всех обстоятельств, суд счел возможным приговорить виновного к 1 году лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU