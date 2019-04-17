В Томске новое пополнение сотрудников Росгвардии

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-17T11:35:43+03:00

В День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России молодые бойцы приняли Присягу

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В Томске новое пополнение сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН Росгвардии при музыкальном сопровождении оркестра Северского соединения Сибирского округа Росгвардии приняло Присягу. Торжественное мероприятие прошло в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Томской области.

Поздравляя будущих росгвардейцев с этим знаменательным событием, врио начальника Управления Росгвардии по Томской области полковник Евгений Чуйко отметил, что дата принятия Присяги — в День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России - выбрана не случайно: именно ветераны службы стояли у истоков становления органов правопорядка. «И Вам, - обратился руководитель к новобранцам, - будущим росгвардейцам выпала большая честь с достоинством продолжить все наилучшие традиции, выработанные вашими предшественниками. Желаю вам уверенности, терпения, стремления к повышению планки профессионального мастерства, удачи во всем, здоровья и высоких результатов служебной деятельности».

Новое пополнение росгвардейцев поздравил секретарь Томской Епархии архимандрит Иосиф. Священник благословил молодых сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН томской Росгвардии на честное несение службы, отметив, что «гвардейцы России всегда отличались преданностью своей стране, мужеством и непобедимостью».

От имени Совета ветеранов с напутственным словом выступил полковник полиции в отставке Сергей Выдрин. Он пожелал молодому пополнению всегда помнить о доверии, возложенном на них обществом и государством, а также подчеркнул, что «сотрудники Росгвардии представляют собой достойную опору и защиту от неприятеля».

Завершилось мероприятие Присяги торжественным маршем и фотографированием с руководством Управления Росгвардии по Томской области и ЦПП УМВД России по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU